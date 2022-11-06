الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يرتكب هفوة جديدة ويخلط بين الميزانية الأمريكية والدين العام

بايدن
بايدن
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في هفوة جديدة بقوله إنه نجح في خفض الدين العام للبلاد إلى النصف، بدلا من عجز الميزانية.

 

جاء ذلك خلال حديث بايدن في فيلادلفيا لدعم زملائه الديمقراطيين الذين سيشاركون في انتخابات الكونجرس النصفية بعد غضون أيام قليلة.

 

وقال بايدن: "لقد خفضنا الدين الفيدرالي إلى النصف. هذا العام فعلنا ذلك بمقدار 1.4 تريليون دولار، العام الماضي 350 مليارا، وسنخفض 250 مليارا أخرى خلال العام القادم".

 

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات تقليدية للجمهوريين، وحمل المسؤولية لسلفه دونالد ترامب وإدارته عن نمو الدين العام.

 

يذكر أن الدين القومي للولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيا حيث تجاوز أكثر من 31 تريليون دولار. 

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وائل لطفي

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