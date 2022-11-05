حبس أحد الأشخاص يدير ورشة لصناعة الأسلحة النارية فى أسيوط

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر لإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، والتحفظ على المضبوطات من أسلحة نارية وذخائر.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فكانت بدايتها عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط تاجر سلاح بمنطقة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن المتهم يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر، حيث يدير ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 قطع سلاح ناري، 2 فرد خرطوش، وفرد رصاص، وعدد من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وعقب مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.