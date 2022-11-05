انتشرت مقاطع فاضحة لها.. 3 أشخاص يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار مصطفى درويش، بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات، وشقيقيه بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بالتخلص من شقيقتهم وعشيقها بكوم حمادة.

وحضر عن المتهمين كل من أحمد صبحي أبو الخير، ومحمد جمعة القسطاوي، المحاميان، ودفعا أمام المحكمة بانتفاء صلة المتهمين الثاني والثالث بالواقعة، وانتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وكان المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب دمنهور الكلية، أحال القضية رقم 14452 لسنة 2022 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 789 لسنة 2022 كلي جنوب دمنهور، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من إبراهيم "ع.ع.خ"، "محمد.ع.ع.خ"، و"يسري.ع.ع.خ" محبوسين.

واتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم في يوم 8 /5 /2022 قتلوا عمدا المجنى عليه "عطية.ج.ع.ز"، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية عقب أن تفكروا أمرهم بهدوء وروية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بدافع الانتقام ودرءا لما وصموا به جراء تداول مقاطع جنسية له مع شقيقتهم من خزي وألم، وأعدوا لهذا الغرض الأداة، عصا محل الاتهام الأخير، وإنفاذا لما عقدوا عليه عزمهم أقدم المتهم الثاني على التوجه صوب الحانوت الخاص به مبلغا زوجته بتكليفه بالقدوم إلى حيث كمنوا له، وما إن وقع بشراكهم ودلف إلى المسكن محل الواقعة حتى هوى الأول على رأسه بعدة ضربات باستخدام الأداة سالفة الذكر حتى إتمام تهشيمه له قاصدا من ذلك إزهاق روحه وذلك حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقديم العون له بالحيلولة دون إغاثة الآخرين له، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية والشخصية.

والمتهم الأول قتل عمدا المجني عليها "هناءع.ع.خ"، بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن هرع صوب المسكن الخاص بها حال إحرازه الأداة، عصا، محل الاتهام الأخير من التهم المتقدمة، وما إن بلغها حتى هوى على رأسها بعدة ضربات باستخدام الأداة إحرازه حتى إتمام تهشيمه له قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر ارتكب الجريمة محل الاتهام الأول من الجرائم المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات .