السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالبحيرة

جثة
جثة
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لقيت ربة منزل مصرعها قبل قليل، وأصيب 2 أخرين جميعهم من أسرة واحدة، إثر اصطدام سيارة أجرة بسيارة نقل، أمام الكوبرى الألماني، بالطريق الدولي الساحلي، بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة أجرة وسيارة نقل أمام الكوبرى الألماني اتجاه رشيد بالطريق الساحلي الدولي بدائرة مركز كفر الدوار ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار وفاة بسيمة ع أ 43 سنة ربة منزل وتقيم الإسكندرية وإصابة كلا من   إسلام. أ. أ.   11 سنة مقيم الإسكندرية باشتباه كسر بالضلوع وجروح متفرقه بالجسم و أحمد. ا. بـ60 سنة مقيم الإسكندرية باشتباه نزيف بالمخ. 

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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