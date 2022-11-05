مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على طريق رشيد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص بمركز رشيد في البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، بالقرب من الكوبري "الألماني"، بنطاق مركز رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.