السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الشبكات الألمانية لتوزيع الغاز: المخزون الاستراتيجى يتراجع قليلًا للمرة الأولى

الغاز
الغاز
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يجري الآن سحب الغاز من مرافق التخزين في ألمانيا في المتوسط بمقدار أكثر بقليل مما يتم تخزينه.

وكتب رئيس وكالة الشبكات الألمانية الاتحادية لتوزيع الغاز، كلاوس مولر، على موقع تويتر اليوم السبت: "للمرة الأولى نشهد انخفاضًا طفيفًا" في منشآت تخزين الغاز في ألمانيا.

وأضاف رئيس وكالة الشبكات الألمانية الاتحادية لتوزيع الغاز، أن مستوى ملء جميع مرافق تخزين الغاز في ألمانيا انخفض بنسبة 0.03% ليصل إلى 99.26 في المئة أمس الأول الخميس.

يتم دائمًا الإبلاغ عن مستويات التعبئة بفارق تأخير في الوقت، وقال مولر: "لقد قمنا بتخزين الكثير من الغاز، لكن الشتاء يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

وذكر أنه من أجل تجنب نقص الغاز، يجب على ألمانيا توفيره وبناء محطات الغاز المسال وتأمين البنية التحتية.

وفي تغريدة أخرى أشار مولر إلى أن نسبة الانخفاض المذكورة (0.03%) كانت قيمة صافية من الغاز.

وأوضح أن صهاريج التخزين الفردية استمرت في تخزين الغاز، بينما أطلقت الصهاريج الأخرى بعض الغاز.

في الآونة الأخيرة، استمرت مستويات التعبئة في صهاريج تخزين الغاز في الارتفاع، لذلك تم تخزين غاز أكثر مما سيتم استخدامه.

كان هذا جزئيًا بسبب درجات الحرارة التي لا تزال مرتفعة نسبيًا في فصل الخريف.

ومع ذلك، أعلنت وكالة الشبكات الاتحادية بالفعل يوم أمس الجمعة، أن مرحلة تفريغ المخزون ستبدأ قريبًا.

تعوض مرافق التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نظامًا عازلًا للسوق، وعادة ما يتم ملؤها جيدًا عندما يبدأ موسم التدفئة في الخريف، وتنخفض مستويات التعبئة حتى الربيع.

ووفقًا لقانون صناعة الطاقة يجب أن تظل ممتلئة بنسبة 40% في الأول من فبراير، ومن ناحية أخرى، صار عدد أقل من السكان في ألمانيا يتوقعون نقصًا في الغاز خلال الشتاء.

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وائل لطفي

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