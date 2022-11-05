السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء الطبيب الشرعى فى واقعة العثور على جثة شاب تناول جرعة هيروين زائدة

جثة
جثة
ads

استدعت النيابة العامة بالشروق وبدر، الطبيب الشرعي بواقعة شاب عثر على جثته وبجواره سرنجة داخل شقته بمدينة بدر، وتبين أنه حقن نفسه بجرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته لكشف ملابسات الواقعة.

وقال والد الشاب بالتحقيقات إن نجله كان يعاني من الاكتئاب والوحدة وإنهم حاولوا مرارًا أن يبقي بجانبهم أو مع أصدقائه، لكنه رفض وفضل العزلة وحيدًا حتى وجدت المباحث جثته.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب من متعاطى المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«نُوفِّى» هدية مصر للعالم فى ١١-١١

الأكثر قراءة

انشقاقات بالجملة داخل «الإخوان».. وماهر فرغلى: الجماعة دعت لعودة الجناح المسلح

تشييع جثامين أسرة من مطروح لقوا مصرعهم في حادث بمحور الضبعة

وزير الصحة يزور مستشفى بني سويف التخصصي ويشيد بانتظام العيادات المسائية

حبس حارس عقار ضُبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بحلوان

وصول أول طائرة مصرية تعمل بالوقود الحيوى لمطار شرم الشيخ

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة