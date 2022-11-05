استدعاء الطبيب الشرعى فى واقعة العثور على جثة شاب تناول جرعة هيروين زائدة

استدعت النيابة العامة بالشروق وبدر، الطبيب الشرعي بواقعة شاب عثر على جثته وبجواره سرنجة داخل شقته بمدينة بدر، وتبين أنه حقن نفسه بجرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته لكشف ملابسات الواقعة.

وقال والد الشاب بالتحقيقات إن نجله كان يعاني من الاكتئاب والوحدة وإنهم حاولوا مرارًا أن يبقي بجانبهم أو مع أصدقائه، لكنه رفض وفضل العزلة وحيدًا حتى وجدت المباحث جثته.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب من متعاطى المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.