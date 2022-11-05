السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات عن 6 أشخاص متهمين باحتجاز مواطن وضربه

متهمين
متهمين
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أستعجلت نيابة الشروق، تحريات المباحث العامة حول الـ6 متهمين باستدراج شخص واحتجازه داخل شقة، وتكبيله بسلاسل حديدية والاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم، وتم ضبط المتهمين فى مدينة الشروق.

وخلال التحقيقات اعترف أحد المتهمين بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه بسرقة الهاتف المحمول الخاص به، قام باستدراجه لمحل الواقعة والاستعانة بباقى المتهمين فى التعدى عليه على النحو المُشار إليه.

وبسؤال المجنى عليه أنكر ارتكاب واقعة السرقة، وعلل ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.

وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بشأن استغاثة أحد الأشخاص بأحد العقارات بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من ضبط 6 أشخاص، مقيمون بدائرة اسم الشروق وبصحبتهم آخر"، مُكبلًا بسلسلة حديدية وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات بالوجه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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