السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل صدمتها سيارة نقل في المنيا

اسعاف
اسعاف
ads

أصيبت ربة منزل بعدما صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها طريق القاهرة أسوان الزراعي في المنيا تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور قسم المنيا، باصطدام سيارة ربع نقل بربة منزل أثناء عبورها طريق  القاهرة -أسوان الزراعي أمام كوبري النجدة للمشاة، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر وجروح وسحجات وكدمات، وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها تحت تصرف النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«نُوفِّى» هدية مصر للعالم فى ١١-١١

الأكثر قراءة

تشييع جثامين أسرة من مطروح لقوا مصرعهم في حادث بمحور الضبعة

لتفتيت الكثافة.. تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بكفر طهرمس

«القاضي»: عرض أفلام ترويجية عن السياحة بالمنطقة الخضراء

أحد مشايخ سيوة: السيسي راعي التنمية في مصر وأعطى الواحة شهادة ميلاد جديدة (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1224 جنيهًا

علي الهلباوي يغني «مرسال لحبيبتي» لأول مرة مع كايرو ستيبس بحفل الماركيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة