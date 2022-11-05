إصابة ربة منزل صدمتها سيارة نقل في المنيا
أصيبت ربة منزل بعدما صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها طريق القاهرة أسوان الزراعي في المنيا تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور قسم المنيا، باصطدام سيارة ربع نقل بربة منزل أثناء عبورها طريق القاهرة -أسوان الزراعي أمام كوبري النجدة للمشاة، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر وجروح وسحجات وكدمات، وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها تحت تصرف النيابة العامة.