السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى العثور على جثة عامل داخل مسكنه فى بولاق الدكرور

جثة
جثة
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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بالعثور على جثة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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