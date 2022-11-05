ضبط المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة أرض الليمون بالمطرية.

دلت التحريات على أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه فأرداه قتيلا.

ونجحت أجهزة الأمن من خلال كمين محكم في القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة الشاب "محمد أ ب"، 28 سنة، مقتولا بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وجار عمل التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.