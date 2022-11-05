ضبط 148 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهما

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود عن ضبط 148 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهمًا، وشملت المضبوطات 10 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 116 فرد محلي، 143 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 182 قطعة سلاح أبيض، ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا 5 حوادث.

ونجحت الحملات في تنفيذ 86637 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 344 حكم جناية، 26364 حكم حبس جزئي، 4355 حكم حبس مستأنف، 43585 حكم غرامة، 11989 مخالفة.

وتمكنت الحملات من ضبط 281 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 304 متهمين ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,478 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 55,920 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,644 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,440 كيلو جرامًا.

ونجحت الحملات في ضبط مخدر الإستروكس وزنت 9,832 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,435 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,034 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 1,397 جرامًا، كمية من مخدر الفودووزنت 200 جرام، 2955 قرصًا مخدرًا.

وألقت الحملات القبض على 33 متهمًا هاربًا من المراقبة، وضبط 16 بلطجيًا.