الهيئة العامة للاستعلامات ترصد أصداء قمة المناخ في الإعلام الدولي

تصدر الهيئة العامة للاستعلامات، تزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب – 27" بشرم الشيخ، بدءا من اليوم السبت نشرتين يوميا صباحية ومسائية ترصد من خلالها تناول الإعلام الدولي بمختلف أنواعه لكافة تفاصيل وفعاليات المؤتمر على مدى أيام انعقاده حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن الإعلام الدولي واصل اهتمامه بكافة تفاصيل القمة التي يشارك فيها قادة العالم وتحظى بتغطية إعلامية هائلة من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها.. لافنة إلى أن الإعلام الدولي نقل عن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن هناك مشاركة كبيرة من الصحفيين الأجانب في قمة المناخ في مصر، كاشفاً عن أن أكثر من ثلاثة آلاف صحفي أجنبي سيغطون قمة المناخ (كوب 27)، التي تنطلق غداً الأحد في شرم الشيخ، موضحاً أن 2800 إعلامي ومصور صحفي من 450 وسيلة إعلامية بدأوا في الوصول إلى المؤتمر، وينضم إليهم حوالي 300 مراسل معتمدين من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، يمثلون ما يقرب من خمسين مؤسسة إعلامية ولها مكاتب في مصر.

وأصدرت الهيئة النشرة الصباحية لليوم السبت متضمنة أهم التغطيات التي حفلت بها وسائل الإعلام العالمية من مختلف قارات العالم، حيث غلب الطابع الإيجابي والموضوعي على هذه التغطيات.

الإعلام الأمريكي

وأشارت نشرة الهيئة إلى أن الإعلام الأمريكي سلط الضوء على عدد من الملفات والقضايا المطروحة على أجندة القمة هذا العام، والتي تحمل آمالاً بإمكانية التوصل لاتفاق مماثل لـ "اتفاق باريس- 2015"، لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وخاصة قضية "الخسائر والأضرار"، حيث أعلنت مصر تلك الاستراتيجية بهدف تعويض الدول الغنية للدول النامية عن الضرر المناخي الذي لا يمكن إصلاحه كأولوية.

ونوه الإعلام الأمريكي بأهمية انعقاد المؤتمر في مصر التي تمثل قارة إفريقيا، باعتبارها أول مرة تعقد فيها محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في إفريقيا، مما يمنحها مزيد من الاهتمام وسط توقعات بأن الدول الإفريقية والقضايا التي تهمّها ستشكّل محور نقاشات المؤتمر، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات البلدان الضعيفة كأمر ضروري لتحقيق نتيجة ناجحة هذا العام.

كما حظي الموقف الأمريكي من قضية التغير المناخي باهتمام مماثل مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستحاول إعادة تأكيد القيادة العالمية من خلال مشاركتها في المحادثات العالمية للمناخ في مصر، من خلال مشاركتها للمرة الأولى بمفاوضات الأمم المتحدة بخطة مناخية تدعمها قوة القانون، صادف ذلك تساؤلات مشروعة من قبل مراكز البحث الأمريكية بشأن التزام العالم المتقدم بمساعدة الدول الأكثر فقرا في التكيف مع تغير المناخ.

وأشارت نشرة الاستعلامات في هذه الصدد إلى إعراب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لقيادة مصر في مجال المناخ والتزامها بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تعززت من خلال إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر.

الإعلام الأوروبي

وفيما يعلق بتغطيات الإعلام الأوروبي فقد أبرزت نشرة الاستعلامات تناول الإعلام الأوروبي المسموع والمكتوب والمرئي، وباهتمام واضح بالخبر تارة والتعليق والتحليل تارة أخرى، استعدادت مصر التي تجرى على قدم وساق، لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر المناخ برعاية الأمم المتحدة.

وأبرز الإعلام البريطاني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره".

وأشاد الإعلام الأوروبي باستعدادات مصر لاستضافة المؤتمر، وتسخير كافة إمكانياتها للخروج بمؤتمر ناجح تنظيمياً، وأن من شأن استضافة مصر رفع أسهم ومكانة مصر في المحافل الدولية، كما ثمنت تغطيات أوروبية بجهود مصر للتحول نحو الأخضر، وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة مثل مبادرة سوبر بايك، وتحويل مدينة شرم الشيخ لأيقونة الأخضر.

وأشار الإعلام الأوروبي إلى تقدير خبراء قضية تغير المناخ لإمكانية تحقيق نتائج مرجوة من قمة شرم الشيخ مقارنة بما أفضته قمة جلاسكو السابقة في ظل التغيرات المتطرفة التي بات يشهدها المجتمع الدولي بغض النظر عن مستوى تقدم أو تأخر الشعوب والدول.

وأكدت تقارير أوروبية أخرى أن دورة هذا العام من المؤتمر ستشهد بقوة تكرار كلمتان على مسامع الحاضرين في مؤتمر المناخ "الخسائر والأضرار"، تعبيراً عن إشكالية الخسائر والتعويضات، ولماذا تتسببا في خلق خلافات بين الدول، وتلخصت الرؤية الإعلامية في أن المفاوضات ستتركز لحد كبير حتى الآن على مسألة كيفية خفض غازات الاحتباس الحراري، وكيفية التعامل مع آثار تغير المناخ.. وكذلك تأكيد الخبراء أن مؤتمر المناخ لهذا العام يمكن أن تهيمن عليه قضية ثالثة وهي ما إذا كانت البلدان الصناعية التي تتسبب في ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري، يجب أن تدفع للبلدان الفقيرة التي تعاني بشكل مباشر من آثاره السلبية، خاصة مع تكرار وتعاظم الكوارث التي يشهدها العالم من فيضانات وجفاف وأعاصير والانهيارات.

الإعلام العربي

وأبرزت نشرة الاستعلامات مواصلة الإعلام العربي تناوله باهتمام كافة تفاصيل القمة المنتظرة في شرم الشيخ مبرزاً أن مصر ستنتهز الفرصة لتسليط الضوء على إمكانياتها في مكافحة التغير المناخي وكذلك سعي مصر بشكل سريع لاستخدام الطاقة المتجددة وتوقيعها صفقات بملايين الدولارات لانتاج الوقود الأخضر، كما أبرز الإعلام العربي أن استضافة مصر لهذا العدد من القادة سيعزز مكانة مصر الدولية وقوتها الإقليمية، كما أنه بمثابة اعتراف دولي بأنها دولة مستقرة يمكنها حماية مؤتمر بهذا الحجم وتتحمل الانتقادات الموجهة لها في الوقت نفسه.

وأشار تقرير الاستعلامات إلى إبراز العالم العربي لسعي مصر إلى التحول إلى الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تعكس رؤيتها في 2030 من أجل التنمية المستدامة دون أن يؤدي ذلك إلى التدهور البيئي، كما لفت إلى أول رحلة تجارية لمصر للطيران باستخدام الوقود المستدام، وإلى الإعلان عن قرية فارس كأول قرية صديقة للبيئة في مصر.

فيما أشار موقع إماراتي إلى أن القاهرة تركز على ضمان أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة في مكافحة التغير المناخي فيما تكافح أزمة اقتصادية ناجمة بشكل أساسي عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأبرز الموقع قول الرئيس السيسي "إن الانتقادات الموجهة بشأن حقوق الإنسان في البلاد تتجاهل القفزات التي تحققت في مشروعات الصحة والطاقة وملايين الدولارات التي أنفقت على البنية التحتية لتزويد 104ملايين مصري بالسكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية" وأبرز الموقع أنه بصرف النظر عن قمة المناخ فقد أطلق الرئيس السيسي حواراً وطنياً وأعاد إحياء لجنة العفو الرئاسي.

كما اعتبر الإعلام السعودي والبحريني أن مؤتمر كوب 27 هو محاولة من عالم منقسم لمعالجة مشاكل الأرض.. فيما اهتم الإعلام العراقي باستعداد مصر لتأمين عقد المؤتمر، فيما اهتم الإعلام السوداني بالإشارة إلى حضور مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى لقمة شرم الشيخ يتقدمهم الرئيس الأمريكي ذاته.

وأوضحت نشرة الاستعلامات إلى غلبة الجانب التحليلي على تناول المواقع الإعلامية لدول الجوار الثلاث: تركيا، إيران وإسرائيل لقمة المناخ، وإلقاء الضوء على استعدادات مصر اللوجستية والاستراتيجية والأمنية لتوفير حُسن الضيافة للوفود المشاركة، حيث أوضح الإعلام التركي أن المؤتمر رقم (27) يُنظم في مصر، كممثل عن القارة الإفريقية، وأن عدد المسجلين للحضور بلغ 40 ألف شخص، وهو أعلى رقم للحضور، في تاريخ مؤتمرات المناخ، ويُنتظر حضور 100 رئيس دولة وحكومة، وعشرات الآلاف من ممثلي المجتمع المدني والإعلام وأصحاب المصالح.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أعدت 11 مبادرة لإطلاقها خلال المؤتمر: المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم، العمل المناخي والتغذية، المياه والتكيف والقدرة على الصمود، الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، النفايات العالمية الهادفة لتدوير نصف المخلفات الصلبة في إفريقيا، التحول النظيف والميسور في الطاقة في إفريقيا، الحياة اللائقة للمرونة المناخية من أجل رفع القدرات الإفريقية على التكيف مع تغير المناخ.

وفي إطار التناول الموضوعي، نوهت مواقع إسرائيلية إلى أن دائرة الأديان في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عقدت الخميس الماضي أول مؤتمر بين الأديان من نوعه بشأن دور القيادة الدينية في التعامل مع تغير المناخ، بهدف تشجيع المجتمعات الدينية في إسرائيل وحول العالم، على التخفيف من آثار التغير المناخي الذي يسببه البشر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

الإعلام الأسيوي

كما أبرزت نشرة الاستعلامات متابعة الإعلام الآسيوي لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27)) بشرم الشيخ، حيث أبرزت أن مصر تعول كثيرا على مؤتمر المناخ لإلزام الدول المتقدمة بالتزاماتها بتمويل مشروعات التكيف وتخفيف الآثار الضارة والتغيرات المناخية، وأوضح المشاركون بالمؤتمر أنهم لن يكتفوا بإلقاء بيانات على غرار الجلسة العامة، ولكن لديهم ست موائد مستديرة لمناقشة قضايا شائكة، كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن الوقت قد حان لعقد "اتفاق تاريخي" بين البلدان المتقدمة والناشئة، حيث تقدم الدول الأكثر ثراء المساعدة المالية والفنية لمساعدة الدول الفقيرة على تسريع تحولات الطاقة المتجددة.

كما أشار الاعلام الآسيوي إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومطالبات المساعدات تلقي بظلالها على محادثات المناخ في مصر، كما طرحت تساؤل حول اعتماد استراليا بشكل كبير على الكربون، فهل تستغل قمة المناخ COP27، لتتحول إلى دولة رائدة فى الطاقة المتجددة.

فيما أشار الإعلام الهندي إلى أن التركيز الرئيسي هذا العام سيكون على تمويل المناخ حيث ستضغط الهند من أجل تمويل أفضل لدول مجموعة العشرين، كما دعا الإعلام الباكستاني إلى مطالبة العالم بالالتزام بمساعدة الدول التي تعرضت لخسائر وأضرار ناجمة عن الاحتباس الحراري، حيث تعرضت باكستان لكوارث مناخية متتالية في السنوات الأخيرة.