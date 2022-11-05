وزارة الشباب والرياضة تختتم النسخة الـ١٧من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17

◄ وزير الشباب: الدولة المصرية تتصدر المشهد العالمي بفضل دعم القيادة السياسية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات النسخة ال١٧من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (٢-٤)نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية، وتحت إشراف إدارة دائرة الشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وبدعم من الأمم المتحدة فى مصر، وعدد من المكاتب التابعة لها، كمكتب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية، ومكتب اليونسكو، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب متطوعي الأمم المتحدة، ومكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة المصرية، وبمشاركة ٥ منظمات مصرية شبابية وهي "اكتس، انفيروكس، الإمام، شباب بيحب مصر، youthink green ".

حضر حفل الختام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السيد/ سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، السيد/ فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيدة/ فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والسيد/ جيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، السفير/ عمرو عصام ممثل وزارة الخارجية، الدكتورة أمنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر COP27 للشباب، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: " سعداء اليوم بالوصول لهذه اللحظات السعيدة، والتي تكلل جهود الجميع بنجاح استضافة جمهورية مصر العربية للنسخة السابعة عشر من مؤتمر الشباب للمناخ COY17، من خلال تضافر كافة جهود الدولة المصرية والمتمثلة في الجهات الرسمية والمنظمات الشبابية، وبفضل دعم القيادة السياسية لتلك المجهودات الرامية للحفاظ على البيئة فيما يوجهها من تغيرات مناخية، فالدولة المصرية تتصدر المشهد العالمي بفضل دعم القيادة السياسية".

أضاف صبحي:" لقد وصلنا اليوم، للهدف الأسمى للمؤتمر وهو اسماع صوت الشباب في اتخاذ القرارات ووضع السياسيات العالمية التي تخص المناخ، لاسيما لما تلعبه قضية تغير المناخ من أهمية للعالم ككل"، مثمناً مجهودات المشاركين من مختلف دول العالم لما بذلوه من مجهود في كتابة توصيات المؤتمر باسم شباب العالم.



ووجه وزير الشباب الشكر للجهات والمؤسسات المشاركة في التنظيم على المجهودات المبذولة في استضافة مؤتمر الشباب للمناخ بشرم الشيخ، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تعمل دمج الشباب في برنامج COP17، في إطار اليوم الموضوعي "الشباب والأجيال القادمة" الذي سيعقد في العاشر من نوفمبر.

شهدت الاحتفالية تسليم وثيقة الشباب للسياسات العالمية الخاصة بالشباب والتي تم تجميعها من كافة دول العالم لتمثيل الشباب أصوات الشباب في COP27.

ويعد مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 أكبر وأهم حدث شبابي يساهم في بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم، حيث يجمع الالاف من صناع التغيير من أكثر من ١٤٠ دولة ويعد أهم تجمع شبابي باعتباره قادر على توجيه موقف الشباب الرسمي بشكل مباشر فى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المخرجات المهمة للـCoY17 وثيقة السياسة العالمية التي صاغتها أصوات الشباب، من جميع دول العالم والتي سيتم أخذها في الاعتبار خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ