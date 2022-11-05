هل الإبداع هو مستقبل الموضة المستدامة؟.. الخبراء يجيبون

الاستدامة ليست قيدًا على الموضة ، فهي حافز لدمج المزيد من العاطفة في الصناعة.

المعارض التجارية عادة ما تكون مركزًا صناعيًا لاغلاق الصفقات وكسب المال، ومع ذلك، فإن حدث ترخيص العلامات التجارية في أوروبا (BLE) في لندن يحاول تغيير التصور السائد.

يعد BLE ، أكبر معرض تجاري في أوروبا يجمع الشركات معًا لتحقيق ترخيص العلامة التجارية ، فرصة لقادة الأعمال للالتقاء معًا لبناء مستقبل أفضل ، مع التركيز على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول. كما يسلط الحدث الضوء على العلامات التجارية والأصوات الجديدة والمتنوعة لتعزيز التغيير الكبير.

شهد حدث هذا العام سلسلة من ورش العمل التي عرضت بعضًا من أفضل الممارسات من خبراء ترخيص العلامات التجارية ، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة في صناعة الأزياء.

قدمت هيلينا مانسيل-ستوبهير ، إحدى رواد الأعمال، تدريبًا في الموقع وفرصًا للتواصل لتعميق محادثة الاستدامة في صناعة الترخيص:

ولاحظت هيلينا أن " سوق ترخيص العلامة التجارية ونمط الحياة له قيمة عالمية للبيع بالتجزئة تزيد عن 300 مليار دولار ، مما يعني أن تأثيره هائل". ومع ذلك ، وبسبب حجمه ، فهو قطاع غني بالإمكانيات ، ليس فقط في المنتج الذي ينتجه ، ولكن أيضًا في إحداث تغيير مجتمعي بناء من خلال العلامات التجارية التي يمثلها. لهذا السبب ، في Brand Licensing Europe ، يسعدنا زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والعمل المذهل عبر القطاعات الذي يتم تنفيذه بالفعل من خلال عرضه كمثال على الخير الذي يمكن تحقيقه ".

في واقع الأمر ، تحشد الأمم المتحدة حاليًا الدعم لأهداف التنمية المستدامة السابعة عشر من جميع مناحي الحياة من خلال التواصل مع قادة الأعمال ذوي التفكير المستقبلي وأعضاء المجتمع المدني.

وسلطت المحاضرة الرئيسية التي ألقتها كارولين بيتي ، نائبة مدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي للمعلومات ، الضوء على العمل الإيجابي الملهم في جميع أنحاء العمل ، حيث تم فتح المسرح أمام حركة التصميم والتعليم للشباب الأيرلنديين Junk Kouture لمنصة عرض متطورة ومستدامة.

Junk Kouture - المراهقون يحولون القمامة إلى كنز الموضة

يضم عمل المصممين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا ، ويشجع Junk Kouture الطلاب على ممارسة تصميم الأزياء المستدام باستخدام المواد المهملة.

على المدرج ، ارتدى أربعة طلاب الملابس التي صنعوها بالكامل من المواد القابلة لإعادة التدوير ، مثل الزجاجات البلاستيكية وحبل الكفالة وأغطية الأحذية التي تستخدم لمرة واحدة والمصنوعة من لفائف الخبز.

قالت كاتي بريل ، نائب الرئيس الأول لشركة Junk Kouture على مستوى العالم: "إننا نطمح إلى إحداث تغيير من خلال التعبير الإبداعي للشباب وتقديم ستة من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التي يقودها شباب العالم - مهندسو المستقبل" . العلاقات العامة والاتصالات عند شرح بيان مهمة الشركة

حظي قطاع التراخيص بفرص عديدة للعمل مع الأمم المتحدة. حتى أن بعض هذه الشركات قد وقعت على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أو SDG Media Compact أو SDG Publishers Compact ؛ البعض الآخر مكرس لمكافحة الصور النمطية السلبية عن الجنسين أو إنتاج وسائط تعليمية عالية الجودة للأطفال من جميع الأعمار.

قال بيتي ، "الحكومات لديها التزام هائل بالتدخل ، ولكن يمكن - ويجب - أن يكونوا أيضًا محفزات" يشير هذا إلى تغيير طريقة صنع الأشياء وتسليمها واستهلاكها من أجل تعزيز أنماط الحياة المستدامة.