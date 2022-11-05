في حفل الخطوبة.. نصائح مهمة لمكياج مناسب

تسعى العروسة فى الخطوبة إلى اختيار ماكياج لهذا اليوم المهم، يناسب لون بشرتها وشكل وجهها، وكذلك اختيار ألوان جذابة، خاصة مع الإضاءة والتركيز عليها خلال الحفل لذا لابد أن مظهر الوجه في النهاية يكون مناسب لكل ماسبق،وهذا ما توضحه خبيرة التجميل مضاوي البلوشي خلال هذه السطور توضح النصائح التالية.

يعد الشتاء من الفصول التي يُفضل فيها الألوان الدافئة الترابية مما يبرز شكل الوجه وتقاسيمه والملامح باستخدام الأدوات كالكونتور والهايلايتر.

لابد من اختيار الألوان المناسبة للبشرة الفاتحة بالنسبة للماكياج فيما يخص أحمر الشفاه اللون الوردي الناعم، المشمشي، الأحمر، الكريمي الفاتح، الأحمر الداكن، التوتي، أما ظلال العيون المناسبة للبشرة الفاتحة تتضمن الألوان الرمادية، الترابية، الوردية، اللون الأسود، وأحمر الخدود يناسبها الوردي و المشمشي والوردي المحمر.

أما البشرة السمراء يناسبها في ظلال العيون الدرجات الذهبي والبرونزي، وتجنب الألوان البنفسجية والزرقاء والأخضر الزمردي، أما أحمر الشفاه عليكى تطبيق أحمر الشفاه المات بالألوان الداكنة، والألوان الدافئة البرتقالي، الأحمر، البني الداكن والنيود.

وفيما يخص البشرة القمحاوية وألوان أحمر الشفاه تشمل النيود، البرونزي، النحاسي، البنفسجي، البني الكستنائي، التوتي، الوردي، الأحمر، أما البلاشر درجات الوردي الفاتح، البرتقالي، الأحمر الداكن والبيج تناسب البشرة القمحاوية.

وفيما يخص ظلال العيون المناسبة للبشرة القمحاوية تشمل الألوان الدافئة مثل الذهبي والبيج والنحاسي والنيود، مع تجنب ظلال العيون بألوان زاهية أو درجات باردة، مثل الفضي والبنفسجي الفاتح والوردي، كما أن شكل الوجه ايضًا يتحكم في الاختيار الخاص بالألوان.