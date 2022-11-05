السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير أحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
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تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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وأجرى القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التي تمت داخل المستودع، وفقاً لأحدث النظم التي تواكب التقدم التكنولوجى في مجالات التسليح العالمية.

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ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

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كما أكد ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لأفراد القوات المسلحة؛ ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

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وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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