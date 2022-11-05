السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عامل طعن شقيق زوجته بـ«سكين» فى السلام

التحقيق
التحقيق
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فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة في ضبط عامل طعن شقيق زوجته بسكين بمنطقة السلام. 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالصدر.

وبالانتقال وسؤاله اتهم زوج شقيقته، مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة السلام طعن شقيق زوجته منطقة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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