السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: لن تكون هناك مشاكل فى توريد الأسلحة إلى كييف

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد الأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا.

 

وقالت ميلوني مساء الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "نحن نعمل على الوفاء بجميع الالتزامات الدولية المطلوبة. ولا أعتقد أن هذا سيخلق مشاكل للأغلبية".

 

وأضافت: "عندما كان على قوى يمين الوسط التصويت على هذه القضايا، صوتوا مع الوحدة، لأن إيطاليا خرجت بحزم وجديّة في دعم القضية الأوكرانية".

 

هذا وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، أن روما جمّدت الموافقة على الحزمة السادسة التالية من المساعدات العسكرية إلى كييف.

 

وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أن هذا "التوقف" كان بسبب الحاجة إلى تنسيق عمليات التسليم مع الناتو والنظر بالتفصيل في طلبات أوكرانيا المحددة للحصول على أسلحة جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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