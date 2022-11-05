السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: نحترم حق ألمانيا فى إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة

جون كيربي
جون كيربي
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علق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، على أول زيارة ‏يجريها المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى بكين.

وقال كيربي، إن الولايات المتحدة تحترم حق ألمانيا في إدارة ‏علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة.‏

وأضاف في إفادة صحفية: "نحن نحترم ونقدر عادة رغبة ألمانيا في إدارة علاقاتها الثنائية مع الصين بالطريقة التي تبدو أكثر ملائمة وأنسب".

ويقوم المستشار الألماني أولاف شولتس، بزيارة رسمية للصين تستغرق يومًا واحدًا، ويصادف العام الحالي الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويعد شولتس أول زعيم غربي يزور الصين منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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