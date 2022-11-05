السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: واشنطن لن تستطيع استنزافنا بمساعداتها لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن واشنطن لن تستطيع استنزاف روسيا بمساعداتها لأوكرانيا، ومدها بالأسلحة.

 

وأضاف في تصريح صحفي أن "الغرب بحاجة إلى السعي لحل تفاوضي، وليس إمداد كييف بالأسلحة".

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة معركة مع روسيا، وقال: "بالنسبة للقرارات الجديدة للإدارة الأمريكية حول شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا، أود أن أؤكد أن "شركاءنا" يواصلون السياسة الخاطئة، معتقدين أنه يمكن حل المشكلة في ساحة المعركة. هم ينفقون المزيد والمزيد من الجهد والمال والآن يحشدون قواتهم قرب الحدود الروسية... الوضع مقلق للغاية".

 

وقال: "مهما فعل الأمريكيون سنحقق النصر وليس لدينا خيار آخر سوى ذلك، ولا شك في أن قضيتنا عادلة".

 

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ45 دبابة من طراز T-72في حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 400 مليون دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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