السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنرال أمريكى متقاعد: الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا 2.5 مليون دولار فى الساعة

أوكرانيا
أوكرانيا
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قال جوزيف كيث كيلوج، الجنرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.

 

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد قدمنا ​​مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية بقيمة 18 مليار دولار. وهو رقم كبير، إذا حسبته بالساعة، يتبين أن الولايات المتحدة تخصص 2.5 مليون دولار في الساعة لأوكرانيا. هذه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. ومرة ​​أخرى دون أي مساءلة".

 

واستشهد بدراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي، والتي بموجبها تخصص واشنطن ضعف الأموال التي تخصصها جميع الدول الأوروبية مجتمعة لكييف.

 

وخلص إلى أنه "من الضروري أن نشرح للأمريكيين سبب قيامنا بذلك، ولماذا نحن في أوكرانيا، وما إذا كان ينبغي أن نكون هناك وما هي النتيجة المرجوة من الأحداث".

 

يشار إلى أن وكالة "بلومبرغ" نشرت خلال هذا الشهر توقعات اقتصادية تفيد بأن الولايات المتحدة ستواجه ركودا اقتصاديا عام 2023، وهو ما أشعل خلافا بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين بشأن تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا، حيث قالت النائبة عن الحزب الجمهوري من ولاية كولورادو، لورين بويبرت، إن الولايات المتحدة "ليست ماكينة صراف آلي" لتخصيص الأموال لكييف".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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