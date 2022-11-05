مرتضى منصور يعلن تقديم برنامج على قناة الزمالك.. وهذا موعد انطلاقه

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منذ دقائق، تدشين برنامج له عبر قناة الزمالك من تقديمه.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «زملكاوي» المعروض على قناة «الزمالك»، أنه بصدد تقديم برنامج خاص به عبر قناة «الزمالك» لمدة ساعة كاملة على الهواء من تقديمه ودون ضيوف.

وأوضح مرتضى منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بداية من الأسبوع المقبل ستنطلق أولى حلقات برنامجه عبر قناة الزمالك.

وعلق مرتضى منصور: «هاقعد كل المذيعين في البيت؛ لأنهم محدش بيقولوا الحقيقة».

وأتم مرتضى منصور تصريحاته بالقول: «سأعرض كل يوم عشر مقاطع فيديو من تطبيق "تيك توك" لأحذر الآباء من النماذج الغير لائقة الساعيات وراء التربح مثل حنين حسام التي دخلت السجن».