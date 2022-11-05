السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تؤكد دعمها لتونس فى التوصل لاتفاق نهائى مع صندوق النقد بشأن القرض

صندوق النقد
صندوق النقد
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أكدت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشى، دعم بلادها لتونس في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس .

وثمنت ناتاشا فرانسيشي الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة التونسية والعمل الجدي من أجل بلورة برنامج للإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي أفضى مؤخرًا إلى موافقة الصندوق على مستوى الخبراء لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة دعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لتونس للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن هذا القرض.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزيرة استعرضت مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أهم أوجه التعاون المالي بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة برنامج المساندة الذي تضعه حاليا الولايات المتحدة بالتعاون مع السلطات التونسية من خلال عدة برامج اجتماعية وتقنية، إلى جانب برامج دعم المؤسسات الاقتصادية والقطاعات المنتجة على غرار القطاع الزراعي. 

بدورها، استعرضت وزيرة المالية أبرز ملامح برنامج الإصلاحات، مؤكدة التزام الحكومة التونسية بوضعه حيز التنفيذ، وحرصها على العناية بالجانب الاجتماعي والمحافظة على القطاعات الاستراتيجية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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