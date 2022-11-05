السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار ترامب السابق ستيف بانون يستأنف على إدانته بتهمة ازدراء الكونجرس

ستيف بانون
ستيف بانون
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استأنف ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حكم إدانته بتهمة ازدراء الكونجرس.

وكانت محكمة أمريكية قضت على بانون بالسجن 4 أشهر، وغرامة قدرها 6500 دولار بتهمة ازدراء الكونجرس، وتحديه استدعاءه من لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وكانت اللجنة قد استدعت الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض في سبتمبر من العام الماضي بعد أن امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة أو الشهادة أثناء انتقاده للجنة.

وادعى بانون أنه لم يتمكن من الامتثال لأمر استدعاء اللجنة بسبب امتيازه التنفيذي، ومع ذلك سعت اللجنة إلى التحدث إلى بانون حول الأحداث التي وقعت بعد فترة طويلة من عمله القصير في البيت الأبيض.

وفي بداية الجلسة، قال قاضي المقاطعة الفيدرالية كارل نيكولز، إنّ بانون لم يظهر "أي ندم على أفعاله"، و"لم يثبت بعد أن لديه أي نية للامتثال لأمر الاستدعاء"، لكن القاضي وافق أيضًا على وقف حكمه، فيما يستأنف بانون حكم إدانته.

وجادل مدعٍ عام في وزارة العدل بأنّ بانون يستحق عقوبة قاسية لمقاومته الجماعية لاستدعاء اللجنة، مشيرًا إلى أنّه "لم يرفع إصبعه أبدًا للعثور على وثيقة مستجيبة"، أو المثول شخصيًا لتأكيد أي امتيازات محتملة.

وكانت وزارة العدل قد أوصت بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 200 ألف دولار، وهي العقوبة المالية القصوى لتهمتي ازدراء الكونجرس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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