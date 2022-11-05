السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسماء المصريين الناجيين من غرق قارب باليونان

قارب
قارب
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كشفت وزارة الهجرة عن أسماء المصريين الناجيين من غرق قارب قرب السواحل اليونانية.

وتواصلت السفيرة سها جندي مع سفير مصر باليونان السفير عمر عامر، فور ورود معلومات عن غرق قارب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية لمعرفة عدد المصريين على متن القارب المنكوب والاطمئنان على العثور على ناجين وموقف جثامين المتوفين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن السفارة المصرية بأثينا أفادت بأن القارب أبحر من مدينة أزمير التركية متجهاً إلى إيطاليا وعلى متنه 68 شخصاً من جنسيات مختلفة شملت مصريين وأفغانا وإيرانيين وجنسيات أخرى غير معلومة، وأنقذت قوات خفر السواحل اليونانية 11 شخصاً فقط، منهم سبعة مصريين (مرفق بياناتهم)، وثلاثة أفغان واثنان من إيران.

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