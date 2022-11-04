تفحم سيارتين فى حريق ورشة دوكو بالعمرانية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل ورشة دوكو سيارات بشارع المستشفى بدائرة القسم مما أسفر عن تفحم سيارتين دون وقوع إصابات.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة دوكو سيارات بشارع المستشفى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ونتج عن الحريق تفحم سيارتين وأوضحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.