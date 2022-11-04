انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق بوحدة سكنية فى العمرانية

طلبت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع السروجي بالعمرانية الغربية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.