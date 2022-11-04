الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

كلنا واحد
كلنا واحد
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لليوم الخامس والستين على التوالى، توافد المواطنون بكثافة على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية، ضمن فعاليات المرحلة ٢٣ من مبادرة «كلنا واحد»، التى انطلقت بداية من سبتمبر الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتم مدها حتى نهاية أكتوبر الماضى، ثم إلى نهاية نوفمبر الجارى.

وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، مشددين على أن إطلاق مثل هذه المبادرات يعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية والدينية والوطنية، ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية فى ٢٨ أكتوبر الماضى، عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية نوفمبر الجارى، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق، بنسبة تصل إلى ٦٠٪، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، داخل المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بجانب التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال ٣٤ سلسلة و١٠٥١ فرعًا و٤ شوادر بمختلف محافظات الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

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