الجمعة 04 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس الوزراء ينعى الباحث الاقتصادى محمد نجم

محمد نجم
محمد نجم
ads

نعى مجلس الوزراء الباحث الاقتصادى، محمد نجم، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض. 
وبعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء، إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفانى فى عمله، حيث تمت الاستعانة به فى العمل بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد فى الشئون الاقتصادية. 
وقال رئيس الوزراء: لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه، فى العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود. وندعو الله أن يغفر له ويرحمه، ويجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

الأهلى يدرس مبادلة رامى ربيعة وحسين الشحات بثنائى بيراميدز

رابط منظومة حجز عيادات التأمين الصحي

نجل سامى عنان ينفى البيان المنسوب لوالده: «ليس لديه حسابات على السوشيال»

تردد قناة بي ان سبورتس المفتوحة الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

أهالي «كفر دمنهور القديم» بزفتى: نشكر الرئيس السيسي على«حياة كريمة»

السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عشْر سنوات فى مسيرة محبة أبدية

د.كريمة الحفناوى

ما بين وعد بلفور المشئوم.. وملحمة نضال الشعب الفلسطينى

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

أميرة ملش

تغيُّر المناخ

ماجد حبته

هل يحلّ السلام فى إثيوبيا؟

أحمد الصغير

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

الحسين عبدالرازق

هل يفعلها محافظ الإسكندرية؟

أحمد البنا

وتتبدل الأحوال فى لحظة

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة

مواجهات دامية فى القدس وسقوط 3 قتلى برصاص الاحتلال