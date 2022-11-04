شولتز: الصين وألمانيا تحذران روسيا من استخدام الأسلحة النووية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إثر زيارة إلى بكين عن أن ألمانيا والصين اتفقتا على رفض أي استخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، في وقت لوّحت روسيا مرات عدة بهذا التهديد.

وقال شولتز، للصحافة، إن "الحرب على أوكرانيا تخلق وضعًا خطيرًا للعالم بأسره، وهنا في الصين يدركون أيضًا أنه ستكون هناك تداعيات لأي تصعيد على العالم كلّه".

وتابع: "لهذا السبب كان من المهمّ جدًا بالنسبة إلىّ الإشارة والقول بوضوح إن تصعيدًا في الحرب على شكل استخدام سلاح نووي تكتيكي، مرفوضٌ"، مضيفًا: "أنا سعيد جدًا لأن في هذا الموضوع على الأقلّ تم التوصل إلى اتفاق".

وقام المستشار الألماني، الجمعة، بزيارة استمرّت يومًا واحدًا إلى بكين، حيث التقى خصوصًا الرئيس الصيني شي جين بيغ، ورئيس الحكومة الصينية.

وغالبًا ما يعتبر الغرب أن الصين متسامحة جدًا مع موسكو، رغم أنها تتبنى موقفًا رسميًا حياديًا من النزاع في أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن أنها "قلقة بشكل متزايد" حيال احتمال شنّ روسيا ضربة نووية في إطار الحرب على أوكرانيا.

وتحدّث الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، مرة جديدة الثلاثاء عن احتمال استخدام السلاح النووي. فقال إن النية الأوكرانية باستعادة الأراضي المحتلّة بينها القرم ودونباس، "تهدد وجود دولتنا" وتقدّم "دافعًا مباشرًا" لاستخدام "وسائل الردع النووي".

وفي مواجهة المقاومة الأوكرانية الشرسة المدعومة بمساعدات عسكرية غربية، ألمح بوتين شخصيًا إلى احتمال استخدام القنبلة الذرية خلال خطاب تليفزيوني في 21 سبتمبر.

في المقابل، اتّهمت روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد قواتها.

وفي وقت سابق، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتمديد اتفاق يسمح بمرور شحنات الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا لتجنّب أزمة جوع.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى بكين: "أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام.. يجب عدم استخدام الجوع سلاحا".