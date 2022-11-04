انطلاق منتدى الأقصر كفاعلية تمهيدية لقمة المناخ «cop27»

انطلق منتدى الأقصر اليوم الجمعة، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ونخبة من البرلمانيين المصريين والأجانب، بالتعاون مع برلمانات البلدان الإفريقية وبدعم من المفوضية الأوروبية، وذلك كفاعلية تمهيدية لقمة المناخ cop27 المقرر انطلاقها بمدينة شرم الشيخ الأحد المقبل.

ويأتي منتدى الأقصر بتنظيم مشترك ما بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيد) وبرلمان المناخ الدوليح بهدف بناء حوار مستدام بين صناديق التمويل والقطاع الخاص والمشرعين من البرلمانات المختلفة.

يناقش المنتدى في الأساس الإجابة على السؤال المحوري: كيف نستطيع بناء وتمويل نظم جديدة للطاقة النظيفة لكل شخص على كوكب الأرض بشكل سريع لتجنب الانهيار المناخي؟.

تركز النقاشات على التهديدات المناخية، الطاقة المتجددة على نطاق واحد، وضع نظام جديد لتجارة الطاقة المتجددة بين الدول، الوصول للطاقة، الطهي النظيف، ومواضيع أخرى خاصة بعلاقة "الطاقة بالجنسانية، تمويل المناخ والانتقالات المستدامة.

وألقى النائب كريم درويش عضو مجلس النواب المصرى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، كلمته في انطلاق منتدى الأقصر.

فيما ألقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، كلمة بالنيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.