«النيل للإعلام» ينظم ندوة عن الهوية المصرية والولاء والانتماء للوطن في دمنهور

عقد مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة نهال نعيم، ندوة بعنوان الولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن فى ظل تعاقب الأجيال، حاضر فيها الرائد الدكتور أحمد كركيت مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العليا، والكاتب الصحفي معتز الشناوي، نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، وأمين عام جمعية دراسات القانون الدولي، والنائب الأستاذ عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ.

أقيمت الندوة فى قاعة وجيه أباظه بنادي الألعاب الرياضية بدمنهور، بحضور العديد من القيادات المحلية والتنفيذية بمحافظة البحيرة، بدأت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم رحبت الأستاذة نهال نعيم، بالحضور ، وتحدثت عن أهمية غرس حب الوطن لدى الشباب، وأن الولاء للوطن ليست كلمات تحكي بل هي مواقف يقدمها كل وطني مخلص لوطنه للعمل على رفعة الأمه وتقدم وطننا العظيم بأيدي أبنائها.

- بطولات أهل مصر لن تنقطع منذ آلاف السنوات

من جهته، استهل الكاتب الصحفي معتز الشناوي كلمته، مطالبا الحضور بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم استعرض بطولات المصريين فى الدفاع عن الأرض والعرض، والتي بدأت منذ القدم عندما استشهد الملك المصري سقنن رع قبل آلاف السنوات اثناء دفاعه عن ارض سيناء، ومواجهته للهكسوس المحتلين، مرورا بالحروب المختلفة فى العصر الحديث ( 1956 ، 1967، 1973 ) وحتى يومنا القريب عندما يضحى خيرة الشباب، من أبناء الجيش والشرطة، بأرواحهم طواعية، حتى تعيش مصر والمصريين فى الامن والأمان.

وذكر "الشناوي" ان فى مقدمة تحديات الامن القومي، يأتي الحفاظ على الانسان المصري الذى يبذل الأعداء قصارى جهدهم، لتغييره للأسوأ، وتغيير أفكاره، ويحاول اهل الشر زعزعة انتمائه للوطن بين الحين والأخر، ولكن للوطن أجناد تحميه في كل وقت وحين، وسيظلون في رباط الى ان تقوم الساعة، واستعرض بعض النماذج الملهمة فى التاريخ الحديث كالشيخ سالم الهرش، والشيخ حسن خلف والشهيد منسي، مؤكدا ان ابطال مصر بالملايين وليسوا مجرد الالاف من الوطنيين، وسيظلون كذلك الى يوم الدين.

- الشباب أمل المستقبل والسند وقت الأزمات

وتحدث النائب عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ، معربا عن شكره لجهود مركز النيل للإعلام بدمنهور، لدوره الفعال من الندوات لتحقيق غد أفضل لشباب الوطن، فهم أمل المستقبل، وهم السند وقت الأزمات.

واكد "الطنيخي" أن الوطن ينادي على كل أبنائه وقت الشده وأن كل مواطن بصفته له أسلحه مثل الطالب سلاحه العلم والعامل سلاحه العمل، وجمعهم مثل الجنود، كل فى موقعه.

ثم تحدث الرائد الدكتور أحمد كركيت، معربا عن سعادته بوجوده على أرض محافظة البحيرة ومرسل السلام إلى روح صديقه ابن محافظة البحيرة الشهيد أحمد بهجت، وشرح للحضور مدى عراقة وأصالة مصر الطاهرة من بداية الخليقة وأن الله وهبها أقدم منابع المياه فى العالم وهو نهر النيل وهو أفضل أنهار الدنيا.

ثم استطرد مستشهدا ببعض من قصص التضحيات التي قدمها زملائه من خير اجناد الأرض، لإدراكهم بأن الأرض عرض وأن الوطن شرف، وهو ما يجب الحفاظ عليه بكل غال ونفيس.

وأضاف مؤكدا على قدرة شباب مصر على تقديم أفضل ما لديهم للوطن وأن مصر تستحق أن نعمل من أجلها منوها لهم بأن الأم وطن والمنزل وطن وأرض المحافظة وطن ولا يدرك قيمته إلا من غدار أرضه وحرم منها فلا يجب التحدث بسوء عن الوطن ويجب الحفاظ على الهوية.

وأن الدول المعادية تخطط لا للحرب بل لجعل الجيل الحالي غير قادر على حمل السلاح، وأنه يجب على الشباب إدارك ما حدث حولهم فى البلاد المجاورة ولذلك يجب الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

- مخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة



ثم ذكر مخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة وكيف ينقل الهاتف الذكي كل تفاصيل الحياة، حتى يتمكن من تغيير نمط فكر الشباب مما يؤدى إلى ظهور العديد من الظواهر المجتمعية غير المرغوب بها والتي تساعد على انهيار المجتمع، وأنه يجب على كل الشباب تحمل الصعاب من أجل الحفاظ على الوطن، وأن المسئولية ليست منوطة بالجنود فقط، واختتم كركيت حديثه قائلا : حفظ الله وطننا العظيم جيشا وشعبا.