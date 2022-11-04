الجمعة 04 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر انهيار منزل في الدقهلية

انهيار منزل
انهيار منزل
ads

انهار منزل بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، أسفر عن مصرع مواطن مصرعه واصابة  ثلاثة آخرين، و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه بورود إشارة من شرطة النجدة بانهيار عقار ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين  انهيار جزء من منزل  بشارع البوستة بنبروه، مما أدى إلى مصرع  "ع . م "  وإصابة زوجته وابنته وشخص آخر بكدمات وارتجاج وإصابات متنوعة، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى نبروه.

 ويجري تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لانتداب الأدلة الجنائية.

منزل مواطن مديرية أمن الدقهلية شرطة النجدة الأجهزة الأمنية كدمات وارتجاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

وفاة «إبراهيم منير» القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية

التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق مبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين

«الرمان» بـ8 جنيهات.. أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة

أشهر ملك فرعونى.. «الغيوم والملك المظلوم» فيلم وثائقى عن توت عنخ آمون

مواطنة من شمال سيناء: «100 مليون في ضهرك يا ريس» (فيديو)

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر انهيار منزل في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

أميرة ملش

تغيُّر المناخ

ماجد حبته

هل يحلّ السلام فى إثيوبيا؟

أحمد الصغير

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

الحسين عبدالرازق

هل يفعلها محافظ الإسكندرية؟

أحمد البنا

وتتبدل الأحوال فى لحظة

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة

مواجهات دامية فى القدس وسقوط 3 قتلى برصاص الاحتلال