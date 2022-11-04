مصرع مواطن وإصابة 3 إثر انهيار منزل في الدقهلية

انهار منزل بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، أسفر عن مصرع مواطن مصرعه واصابة ثلاثة آخرين، و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه بورود إشارة من شرطة النجدة بانهيار عقار ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين انهيار جزء من منزل بشارع البوستة بنبروه، مما أدى إلى مصرع "ع . م " وإصابة زوجته وابنته وشخص آخر بكدمات وارتجاج وإصابات متنوعة، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى نبروه.

ويجري تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لانتداب الأدلة الجنائية.