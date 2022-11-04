الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 84156 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
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تمكنت الداخلية من ضبط 84156 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 65 مليونا و 5344 ألفا و 176 جنيها.

وتوقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانًا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائي، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد، تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التي يتم تطبيقها على سارقي التيار بعد التعديلات الجديدة.

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وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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