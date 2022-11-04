الجمعة 04 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: الاتحاد الأوروبى أنفق 22 مليار يورو على مساعدات أوكرانيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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أعلن جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية أن الاتحاد أنفق 22 مليار يورو على مساعدات أوكرانيا هذا العام، دون احتساب المساعدات العسكرية من دول الاتحاد.

 

أعلن جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية أن الاتحاد أنفق 22 مليار يورو على مساعدات أوكرانيا هذا العام، دون احتساب المساعدات العسكرية من دول الاتحاد.

 

ونقلت وكالة "تاس" عنه قوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: "لقد أنفق الاتحاد الأوروبي 22 مليار يورو لدعم أوكرانيا ولا أحتسب المساعدة العسكرية من دول الاتحاد على الصعيد الثنائي".

 

وأضاف بوريل أن الاتحاد أنفق 3 مليارات يورو على المساعدات العسكرية و19 مليار يورو على الدعم الإنساني والمالي والاقتصادي لأوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن دول مجموعة السبع تعتزم تقديم مساعدة مشتركة لأوكرانيا في الشتاء المقبل.

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