تجديد حبس متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل 15 يومًا

قررت النيابة العامة، الخميس، تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما وجهت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.