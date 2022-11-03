الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل 3 مصانع بالجيزة

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ضبطت إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالجيزة 20.5 طن و38 ألف قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل 3 مصانع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص في الجيزة.

ووردت معلومات لإدارة شرطة البيئة والمسطحات بالجيزة تفيد بحيازة 3 مصانع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة كميات كبيرة من المواد الخام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومُخالفات للاشتراطات الصحية والوقائية.

وباستهداف المصانع عثر بداخلهم على 20.5 طن و38 ألف قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفات للاشتراطات الصحية والوقائية.

تحرر محضر بكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شرطة البيئة المسطحات الجيزة مواد غذائية مجهولة المصدر 3 مصانع بدون ترخيص

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فلسفة مصر العربية

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