الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التحالف الوطنى يطلق قافلة ستر وعافية 3 بالعياط

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلى
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أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الخميس، قافلة "ستر وعافية 3" لأهالى قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد، وذلك بمشاركة أكثر من 12 كيانا من كيانات التحالف.

يأتى تنظيم قوافل "ستر وعافية" تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف، والتى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، من أجل تخفيف العبء عليهم والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية فى تخصصات مختلفة للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها، بالإضافة إلى التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتوعية ذوى الهمم بكارت الخدمات المتكاملة، والتوعية بكيفية التعامل معهم لدمجهم فى المجتمع.

تتضمن القافلة أيضا توزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين لحملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، علاوة على إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس، وتوفير معرض ملابس، وغيرها من الأنشطة.

إلى جانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى لتمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل بالحفاظ على البيئة لدعم مؤتمر المناخ المزمع انعقاده بعد يومين فى شرم الشيخ.

شارك فى القافلة 13 كيانا من كيانات التحالف، وهى: مستشفى الناس- جمعية مصطفى محمود- صناع الخير- راعى مصر- صناع الحياة- بنك الطعام- مصر الخير- أبوالعينين- رسالة- الأورمان- عدالة ومساندة- مؤسسة بهية"، وبمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى.

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار "ستر وعافية 1"، وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج. فيما انطلقت قافلة "ستر وعافية 2" بمركز كفرشبين بمحافظة القليوبية. وضمت القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، فضلا عن قوافل توعوية، وتوفير ذلك بشكل مجانى بالكامل للمواطنين.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى 13 مارس 2022، وهو التحالف الأول من نوعه فى مصر، والذى يضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية وأبرز مؤسسات المجتمع المدنى صاحبة الجهود المعروفة فى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على امتداد الوطن، ويهدف التحالف الوطنى إلى توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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