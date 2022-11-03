الصحة: زيادة متلقى العلاج على نفقة الدولة إلى مليونى مواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة حوالى مليون مريض بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، ومتوسط الإنفاق على المريض الواحد 3 آلاف جنيه، وذلك فى الفترة بين "2013-2014".



وأضاف فى إنفوجراف منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعى أن عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تضاعف ليصبح 2 مليون مريض بتكلفة 12 مليار جنيه وتضاعف متوسط الإنفاق على المريض الواحد إلى 6 آلاف جنيه فى الفترة بين "2021-2022".