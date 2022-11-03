الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثمان شاب سقط من أعلى عقار بمنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بمنشأة ناصر بدفن جثمان شاب سقط من أعلى عقار أثناء إصلاحه لطبق الدش بمنطقة منشأة ناصر.

كشفت التحقيقات عن أن الضحية اختل توازنه أثناء وقوفه على السور لإصلاح الدش، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 16 سنة، مصابا بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتبين سقوطه من علو أثناء إصلاحه طبق الدش، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التصريح دفن جثمان شاب منشأة ناصر

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فلسفة مصر العربية

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