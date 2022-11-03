التصريح بدفن جثمان شاب سقط من أعلى عقار بمنشأة ناصر

صرحت النيابة العامة بمنشأة ناصر بدفن جثمان شاب سقط من أعلى عقار أثناء إصلاحه لطبق الدش بمنطقة منشأة ناصر.

كشفت التحقيقات عن أن الضحية اختل توازنه أثناء وقوفه على السور لإصلاح الدش، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 16 سنة، مصابا بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتبين سقوطه من علو أثناء إصلاحه طبق الدش، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.