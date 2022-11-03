الخميس 03 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاهل البحرين: زيارة بابا الفاتيكان للمملكة تحمل أثرًا كبيرًا لكل الدول العربية

الملك حمد بن عيسي
الملك حمد بن عيسي
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أعرب عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان لمملكة البحرين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر طيب وكبير لكل دول الخليج وكافة الدول العربية.

وثمّن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمةٍ له خلال استقباله اليوم لقداسة بابا الفاتيكان بقصر الصخير، الدور الذي يقوم به البابا فرنسيس لنشر السلام على مستوى العالم، لافتًا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للاستقرار في جميع البلدان.

وقال ملك البحرين، إن الجميع في المملكة لهم الحرية في ممارسة عبادتهم في جو من الألفة والاحترام المتبادل، حفاظًا على ثوابتنا الموروثة باحترام المعتقدات الدينية.

وأكد أن مملكة البحرين تدعم كافة جهود السلام، وترفض كل أشكال التمييز من أجل تثبيت مواقفنا المشتركة لإحلال السلام في العالم، ووحدتنا الإنسانية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تعتمد دوامًا سبل التآخى واحترام سياسات الدول وعدم التدخل في شئون البلاد الداخلية.

ودعا آل خليفة، إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن بلاده تسهم بكل طاقتها لتحقيق هذا الأمر، فضلًا عن ضرورة التصدى للفكر المتطرف، حفاظا على كافة الأمم والشعوب.

ودعا ملك البحرين، الله سبحانه وتعالى أن يكلل كل الجهود الهادفة للسلام بالنجاح من أجل استقرار الأوضاع في كل دول العالم، متمنيا لقداسة البابا فرنسيس أن يوفقه الله في كافة الأمور التى يقوم بها من أجل سلام العالم.

ويُقام ملتقى البحرين للحوار بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، في إطار حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جـسور الحوار بـيـن قادة الأديان والمذاهب ورمـوز الفكر والثقافة والإعلام، وذلك بالتعاون الدائم مـع الأزهـر الشـريف بقيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والكنيسة الكاثوليكيَّـة ومجلس حكماء المسلمين وعددٍ من المؤسسات الدوليَّة المعنيَّة بالحوار والتعايش الإنساني والتسامح.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الاحترام المتبادل التصدي للفكر المتطرف الحرب الروسية الدول العربية الشرق والغرب الفاتيكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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