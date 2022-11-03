الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية

أسعار صرف الدولار
أسعار صرف الدولار
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اختتمت تعاملات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على ارتفاع ما بين 10 - 15 قرشًا لتعاملات آخر، الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 24.21 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى، سجل متوسطات أسعار الدولار، مقابل الجنيه المصرى 24.20 جنيه للشراء ، و 24.29 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر 23.50 جنيه للشراء، و23.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل اليورو 23.52 جنيه للشراء و23 .89 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 23.59 جنيه للشراء و23.89 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 23.58 جنيه للشراء، و23.68 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر 26.96 جنيه للشراء، و27.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية 3-11-2022

تقارير دولية: انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.12%

الريال السعودي في البنك الأهلي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 27.16 جنيه للشراء و27.73 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 27.21 جنيه للشراء و 27.74 جنيه للبيع.

عربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 75.09 جنيه للشراء و78.26 جنيه للبيع.

الدولار أسعار صرف الدولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك التجارى البنك الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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