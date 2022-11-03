إخلاء سبيل سائق لودر متهم في دهس سيدة بالسلام

أمرت نيابة السلام إخلاء سبيل سائق اللودر المتهم بدهس سيدة أثناء عودتها من عملها في مدينة السلام القاهرة، من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا.

تلقى قسم شرطة السلام أول، إشارة من المستشفي العام، باستقبال المواطنة "زكية رمضان"، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية جراء إصابتها البالغة اثر تعرضها لحادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيدة بالشارع دهسها سائق لودر من الخلف ولاذ بالفرار.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.