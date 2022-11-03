الخميس 03 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل سائق لودر متهم في دهس سيدة بالسلام

سائق لودر
سائق لودر
ads

أمرت نيابة السلام إخلاء سبيل سائق اللودر المتهم بدهس سيدة أثناء عودتها من عملها في مدينة السلام القاهرة، من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا. 

تلقى قسم شرطة السلام أول، إشارة من المستشفي العام، باستقبال المواطنة "زكية رمضان"، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية جراء إصابتها البالغة اثر تعرضها لحادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيدة بالشارع دهسها سائق لودر من الخلف ولاذ بالفرار.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

السلام نيابة السلام سائق اللودر اخلاء سبيل دهسها سائق لودر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

مدبولى: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ترجمة حقيقية لأهداف مؤتمر المناخ

دون علم أسرته.. القصة الكاملة لبيع مقتنيات عمر الشريف في مزاد

«الإسكندرية الأزهرية» تختتم بطولة تنس الطاولة للمعاهد الثانوية بنين

رئيس جامعة أسيوط: اعتماد وحدة طب الأحياء المائية دوليًا

افتتاح مركز «الحمراء التخصصي» بعد رفع كفاءته في كفر الشيخ

رئيس الوزراء يسلّم الجوائز للفائزين بمسابقة «المشروعات الخضراء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

الحسين عبدالرازق

هل يفعلها محافظ الإسكندرية؟

أحمد البنا

وتتبدل الأحوال فى لحظة

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ذكاء ومناورات.. كيف فاز بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست؟

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات