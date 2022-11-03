حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الخميس 3 نوفمبر 2022

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 2022، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي.

برج الجوزاء

مهنياً: من غير المسموح ارتكاب الأخطاء لأنّك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة.

عاطفياً: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجدداً وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية.

صحياً: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم.

برج الميزان

مهنياً: يوم غني بالتعارف واللقاءات وبالمزيد من الانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.

عاطفياً: نقاشات حادة مع الشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على توضيح كل الأمور العالقة.

صحياً: لا تنفعل ولا تكثر من الصراخ غير المجدي، خذ الأمور بالهدوء والتروي.

برج الدلو

مهنياً: انتقال القمر الى الحوت الى البيت الثاني بيت المال يتيح لك فرصاً مالية استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك التجارية والمهنية.

عاطفياً: قد تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعاً إنما إيجاباً.

صحياً: بادر فوراً إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي.

تتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب.

كما يتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين،يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد والاجتماعيات.