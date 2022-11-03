«مصر الحديثة»: دعوات الفوضى بلا معنى.. والمصريون سيلقنون أصحابها درسًا لن ينسوه

قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن دعوات الفوضى سيناريو متكرر خلال السنوات الماضية للنيل من استقرار وأمن مصر، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بنا حاليًا ليست مقتصرة على الدولة المصرية فقط، بل تعصف باقتصاديات العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب منا الوقوف بجانب الدولة للحفاظ على إنجازاتها، وما قدمته خلال السنوات الماضية وليس تدميرها عن طريق دعوات تخريبية كل هدفها النيل من الوطن وشعبه وهو ما لن نسمح به على الإطلاق.

وأشار هلال- في بيان- إلى الاستعداد الكامل والنشاط المكثف للعديد من مؤسسات وهيئات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ 2022، وذلك في ظل اتجاه أنظار العالم لهذه القضية الوجودية والتي يتوقف عليها مستقبل البشرية بأكملها، فلا أحد بعيدًا عن خطرها.

وأضاف أنه في ظل اتجاه الأنظار في 6 نوفمبر المقبل إلى مدينة شرم الشيخ، وبحضور متوقع لـ30 ألف مشارك للحدث، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تخرج علينا أبواق المخربين من قيادات إخوانية معروفة للجميع تحث على إحداث فوضى بالبلاد والخروج للتظاهر بالتزامن مع عقد قمة المناخ كوب 27 من أجل زعزعة ما قامت به الدولة من منجزات تاريخية في مختلف القطاعات.

وتابع أن الداعين لهذه الأصوات ممولون من الخارج لهدم الدولة المصرية بعد أن شهدنا مرحلة تعافٍ من الإرهاب.

ووجه النائب هشام هلال رسالة طمأنة للمواطنين مؤكدًا لهم أن كل محاولات الإخوان للحشد والدعوة لإحداث الفوضى فاشلة من البداية ولن تجدي نفعًا ضد إرادة الدولة المصرية للمضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة، والشارع المصري سيلقنهم درسًا لن ينسوه.