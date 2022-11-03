حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 3 نوفمبر 2022

تنشر "الدستور" توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 2022، لجميع الأبراج، وذلك وفقاً لموقع "metro".

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

تبدو طبيعتك البديهية قوية، يمكنك التقاط الحالة المزاجية والأفكار للآخرين دون بذل الكثير من الجهد، وقد يساعدك ذلك في التعامل مع الموقف الذي يبدو معقدًا.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 ماي

إذا كنت تبحث عن مغامرات جديدة، فقد تجلب لك الأسابيع القادمة شيئًا غير متوقع تمامًا ، ولكنه مرحب به للغاية.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

تنصحك الأبراج الفلكية بعدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به أو الالتزام بأي شيء دون فكرة واضحة عن النتيجة.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

يمكن أن تؤدي المناقشة الحماسية إلى رفع معنويات الصديق وإلهامه إلى الأمام، و هناك إمكانية للتعاون مع الشخص المناسب.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

يمكن أن تكون الأفكار وفيرة وتتدفق دون عناء، وأنت تستفيد من جانبك، كما أن كانت هناك خطة تتزايد قوتها خلال الأشهر الماضية .

برج العذراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد يكون هذا وقتًا بناءً للغاية لإنشاء ارتباطات جديدة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، حيث يمكن أن ينتج الكثير من المحادثات واللقاءات.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

قد تكون هناك حاجة لاتخاذ قرار لمنعك من التسويف ، حتى تتمكن من القيام بمهمة عاجلة بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون الرابط الرومانسي غير مريح لأنك متردد في التعامل

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

لن يكون من المفاجئ إذا شعرت بالضيق ، خاصة إذا كانت المشكلة التي كنت تعتقد أنك ستتعامل معها ، تعود إلى حياتك الشخصية.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

يمكن أن يكون هذا وقتًا ممتازًا للتعرف على أشخاص جدد، خاصة إذا كانوا يشاركونهم اهتمامات معينة.

برج الجدي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

مهما كان السيناريو، يمكنك أنت وشخص آخر الحصول على كيمياء طبيعية تسمح لكما بالعمل معًا بشكل جيد أو الاستمتاع بصحبة بعضكما البعض.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

يمكن أن يكون هذا من أفضل الأوقات لاستكشاف الخطط أو المشاريع التي تخليت عنها في الماضي.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

قد تكون فرصة التنقل في دوائر جديدة مفيدة لك، حيث يمكن أن تراك تنخرط مع أشخاص يشجعونك في اتجاه جديد.