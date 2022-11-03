يوسف الحسينى: مصر لم تتحمل تكلفة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن تكاليف تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المقبل، وتحمل مصر تكلفة الحدث العالمي الكبير.

وقال الحسيني في تعليق عبر برنامج «التاسعة»، والذي يعرض عبر القناة الأولى، مساء الأربعاء: «مصر لم تدفع أي مبالغ مالية لتنظيم مؤتمر المناخ»، كاشفًا أن الأمم المتحدة هي التي تتحمل تكلفة هذا المؤتمر بشكل كامل.

وأضاف أن دور مصر يتمثل في استخدام هذه الأموال من أجل التحضير للمؤتمر، لافتًا إلى أن البعض يلعب على عواطف المواطنين وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية عبر ادعاء صرف مبالغ طائلة لتنظيم المؤتمر.

وأشار الحسيني إلى أن الأمم المتحدة هي من تتحمل تكلفة جميع مؤتمرات المناخ، لافتًا إلى أن هذا الأمر من المتعارف عليه أي كانت الدولة المنظمة.

وكشف أن مصر مستفيدة بشكل كبير من تنظيم المؤتمر، لأن الحدث سيشهد زخمًا على المستويات كافة؛ السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.