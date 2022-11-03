الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
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ذكر نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ التابع للحكومة اليابانية، أن الحكومة حثت سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ لم يحلق فوق اليابان رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وقال هامادا: "تم الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير".

وأضاف: "بعد التحقق من المعلومات، أكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان".

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي.

وأعلنت سول، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخًا بالستيا غير محدد" بعد يوم من إطلاق بيونج يانج أكثر من 20 صاروخًا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى البحر الذي يطلق عليه أيضًا اسم بحر اليابان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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