الخميس 03 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تدعو لرفع الحظر التجارى عن كوبا فورا

المكسيك
المكسيك
ads

دعت المكسيك إلى رفع الحظر التجاري عن كوبا فورا، مشيرة إلى أنه أثر سلبيا على إمدادات الأدوية والأغذية للجزيرة.

 

وقال مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كان بوسعنا أن نراقب كيف أثر الحظر على توريد الأدوية لمحاربة الوباء وكذلك الأغذية للشعب الكوبي".

 

وأشار إلى أن "تجويع السكان المدنيين عمل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

 

وأكد دي لا فوينتي أن المكسيك تدين بحزم الحظر التجاري الأمريكي المفروض على كوبا منذ 60 عاما، مشددا على أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي عقوبات ضد كوبا إلا المفروضة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

 

وأضاف أنه على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدعو إلى وقف فوري للحظر الاقتصادي والمالي لكوبا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية 3-11-2022

مجلس الأمن الدولى يعارض مشروع قرار روسى بشأن الأنشطة البيولوجية فى أوكرانيا

اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثانى على التوالى

طرفا النزاع فى إثيوبيا يوقعان اتفاقية هدنة

«أوكرانرجو» الأوكرانية تفصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

د هند جاد

ثمانية أقنعة للعقلية الذكورية

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى